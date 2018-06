Stuttgart (ots) - Eine Woche vor dem Karlsruher Urteil über dasStreikverbot für Beamte wirft die stellvertretende Vorsitzende desDeutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Elke Hannack, demkonkurrierenden Beamtenbund "Panikmache" vor. "Insbesondere dieBeamtenverbände schüren die Angst vor der Abschaffung desBerufsbeamtentums", sagte sie im Interview von "Stuttgarter Zeitung"und "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwochausgabe). Den Verbänden gehees nicht wirklich um die Beamten, sondern um die eigene Organisation."Wir als DGB halten das für reine Panikmache, die dazu dient, nichtdie Existenzberechtigung als Beamtenbund zu verlieren", betonteHannack.Das Bundesverfassungsgericht will am 12. Juni über dasStreikverbot für Beamte urteilen, gegen das vier Lehrer mitUnterstützung des Gewerkschaftsbundes geklagt haben. "Geradediejenigen Beamten, die nicht hoheitliche Tätigkeiten ausüben, sollenendlich die Möglichkeit bekommen, ihren Forderungen Nachdruck zuverleihen und notfalls auch ihre Arbeit niederlegen zu können", sagteHannack. Die Bedingungen und Besoldungen hätten sich in den letztenJahren massiv verschlechtert. Insofern dürften die Beamten bei deraktiven Mitgestaltung ihrer Arbeitsbedingungen nicht außen vorgelassen werden. "Auch der Beamtenbund weiß, dass wir dort lediglichAnhörungsrechte haben - keine echten Mitwirkungs- undMitbestimmungsrechte, was die Gehälter und Arbeitsbedingungenanbelangt", sagte die DGB-Vize zu den Spitzengesprächen beiderOrganisationen mit dem Bundesinnenminister. "Insofern müssten wir dagemeinsam in die Richtung gehen, dass Beamte eine ordentlicheBesoldung durchsetzen dürfen."Das Beamtentum habe sich zu einer "äußerst heterogenen Gruppe"entwickelt. Dazu gehörten nicht nur Träger hoheitlicher Funktionenwie Polizeibeamte oder Mitarbeiter der Finanzverwaltung. Es gebe auchzahlreiche Beamtengruppen im nichthoheitlichen Bereichen, etwa dieLehrer. Zudem gebe es Beamte in privatisierten Unternehmen derDeutschen Bahn und der Post. "Wir fordern nicht die Abschaffung desBerufsbeamtentums, sondern das Streikrecht für Beamte in bestimmtenBereichen", sagte Hannack. "Das Funktionieren des Staates würdedadurch nicht beeinträchtigt."Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell