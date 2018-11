Stuttgarter Zeitung: Juso-Chef Kühnert mitten in der Auseinandersetzung der Südwest-SPD

Stuttgart (ots) - Juso-Bundeschef Kevin Kühnert steht unvermitteltim Zentrum des Ringens der baden-württembergischen SPD um denkünftigen Landesvorsitz. "Kevin würde Leni wählen", posteten einigeJuso-Verbände von Mittwochmittag an auf Facebook - verbunden miteinem Foto Kühnerts. Dazu der Kommentar: Kühnert sei "für seineklare Haltung bekannt. Keine weichgespülten Wortwolken - wir müssenlauter und deutlicher werden! Bei der Mitgliederbefragung über denSPD-Landesvorsitz in Baden-Württemberg würde er deshalb LeniBreymaier wählen."Der Sprecher des Juso-Bundesverbandes versicherte gegenüber der"Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten"(Donnerstagausgabe), dass Kühnert von der Aktion nicht gewussthätte, bevor sie online ging - doch "bringt es strategisch nichts,das jetzt wieder einfangen zu wollen". Kühnert selbst sagte dazu: "Esist kein Geheimnis, dass ich gut mit Leni Breymaier zusammenarbeite."In den Gremien der SPD habe er sie als unkonventionell undprinzipientreu kennen und schätzen gelernt. "Daher wundert es michnicht, dass einige auf die Idee kommen, dass ich sie wählen würde."Er sei allerdings nicht wahlberechtigt bei der SPD Baden-Württemberg."Ich werde mich daher nicht einmischen", betonte derJuso-Vorsitzende.Viele andere Jusos im Südwesten unterstützen derweil denBreymaier-Herausforderer Lars Castellucci. Im Landesausschuss hattensich am Sonntag 19 Kreisverbände für den 44-Jährigen ausgesprochen -bei sechs Gegenstimmen. Das Mitgliedervotum derbaden-württembergischen SPD läuft noch bis zum 19. November.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell