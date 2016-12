Stuttgarter Zeitung: IG Metall hält Rentenwahlkampf für unvermeidlich

Stuttgart (ots) - Die IG Metall hält es für unvermeidlich, dieRente zum zentralen Thema im Bundestagswahlkampf zu machen. "DieAngst vor Altersarmut ist bei den Menschen so stark verbreitet, dassalle gesellschaftlichen Akteure gut daran tun, das Themaaufzugreifen", sagte ihr Sozialexperte, das geschäftsführendeVorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban im Interview von StuttgarterZeitung und Stuttgarter Nachrichten (Freitagsausgabe). Das müsstendie demokratischen Parteien auch leisten, um das Vertrauen in dieProblemlösungsfähigkeit der Politik zurückzugewinnen.Der Vorwurf von Kanzlerin Angela Merkel, die Gewerkschaft fördereden Rechtspopulismus, habe ihn erschreckt. "Ich halte diese Äußerungfür gänzlich unpassend, ja für indiskutabel." NichtInteressenvertreter, die begründete Sorgen aufgreifen undLösungsvorschläge erarbeiten, fördern den Zulauf derRechtspopulisten, sondern diejenigen, die vor allem die jungenMenschen damit allein ließen.Das Rentenkonzept von Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) ist ausSicht der IG Metall "ein weiterer Schritt in die richtige Richtung",geht ihr aber nicht weit genug. Eine Rentenkommission, wie sie in derCDU für die nächste Legislaturperiode erwogen wird, lehnt Urban ab."Ich glaube, dass wir nicht noch mal eine Kommission brauchen, dieumfassend das Thema hin- und her wälzt", sagte er. "Mir wäre eslieber, wenn bei der Bundestagswahl Mehrheiten zustande kämen, die esermöglichen, den nächsten, überfälligen Schritt beim solidarischenWiederaufbau des Alterssicherungssystems zu machen."Die Riester-Förderung müsse abgebaut werden. "Ich sehe keineRechtfertigung mehr für Milliardensubventionen in einenVersicherungszweig, der seine sozialpolitische Zielsetzung nichterfüllt hat", sagte Urban. Wer einen Riester-Vertrag abgeschlossenhabe, müsse allerdings "eine verlässliche Perspektive für seinProdukt haben" und dürfe jetzt nicht der Verlierer sein.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell