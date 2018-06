Stuttgarter Zeitung: Hooligans bei der Fußball-Weltmeisterschaft: 203 Gefährderansprachen und ein Ausreiseverbot

Stuttgart (ots) - Um die Gewaltbereitschaft deutscher Hooligansbei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vorzeitig einzudämmen,haben die Polizeien der Bundesländer mögliche Krawallmacher fest insVisier genommen. Nach Informationen von "Stuttgarter Zeitung" und"Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag) wurden bisher bundesweit 203sogenannte Gefährderansprachen vorgenommen - bei denen unfriedlicheFußballfans vorab schriftlich auf die Folgen möglichen Fehlverhaltensaufmerksam gemacht werden.Ferner gab es bisher eine Meldeauflage und acht"pass-/personalausweisbeschränkende Maßnahmen" - zudem wurde einemFan die Ausreise untersagt. Dies teilte die bei dernordrhein-westfälischen Polizei angesiedelte ZentraleInformationsstelle Sporteinsätze (ZIS), die für die bundesweiteKoordination der Sicherheit im Zusammenhang mit Sportveranstaltungenzuständig ist, auf Anfrage mit.Ein Sprecher der Polizei Nordrhein-Westfalen erklärte dasbisherige Ausbleiben großer Fanausschreitungen mit internationalerBeteiligung mit den Gegebenheiten in Russland: "Im Vergleich zurFußball-EM 2016 in Frankreich gestaltet sich eine mögliche Anreisenach Russland ungleich schwerer", sagte er den beiden Zeitungen. DieKosten und der Aufwand seien höher - ferner benötige der WM-Besucherein Visum oder eine Fan-ID, um nach Russland einreisen zu können."Zudem werden in der Störerszene auch das Verhalten russischerSicherheitskräfte und die Gewaltbereitschaft der russischenHooliganszene diskutiert", so der Sprecher. "Wir gehen davon aus,dass die Anreise eines geschlossenen gewaltbereiten deutschen Mobsvon mehreren hundert Personen unwahrscheinlich ist." Sofern Störereinzeln oder in Kleingruppen anreisen, "halten wir sie im Blick, umein geschlossenes Auftreten in Russland zu verhindern." Dies habesich auch bei der Begegnung der deutschen Mannschaft gegen Mexikobestätigt.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell