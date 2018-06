Stuttgarter Zeitung: Höchste Zeit für Rechtstreue/Der Staat darf Vorgaben in der Beamtenausbildung nicht dauerhaft einfach ignorieren

Stuttgart (ots) - Nach einigen Jahren Lehre sollen hauptamtlicheDozenten wieder Erfahrungen in der Finanzverwaltung sammeln - das istklar geregelt und fraglos sinnvoll. Doch in Ludwigsburg setzt mansich seit Jahren darüber hinweg - auch noch nach 2012, als diePflicht verschärft wurde. Hochschule, Oberfinanzdirektion undFinanzministerium hätten sie einvernehmlich "ausgesetzt", erfährt diestaunende Öffentlichkeit eher beiläufig. Tatsächlich mag es einePhase gegeben haben, in der es schwer fiel, die Vorschrift zubefolgen; stark steigende Studierendenzahlen forderten da wohlTribut. Gerade in der Beamtenausbildung aber kann es keineDauerlösung sein, geltendes Recht einfach zu ignorieren. Es wirdhöchste Zeit, dass Hochschule und Ministerien die Dozenten nunendlich zur vorgeschriebenen Praxisauffrischung schicken.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell