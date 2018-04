Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Stuttgart (ots) - Die Grünen im Bundestag verlangen von derBundesregierung Aufklärung zur teilweise gescheiterten Übernahme vonAir Berlin durch die Lufthansa. Für die nächste Sitzung desWirtschaftsausschusses am 25. April haben sie nach Informationen von"Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag) einenBericht des früheren Kanzleramtschefs und heutigenWirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU) angefordert. Der Ministerhabe sein Kommen zugesagt."Die Grünen wollen wissen: Welche Rolle hatte Altmaier bei demAir-Berlin-Deal?", sagte die Fraktionssprecherin fürWettbewerbspolitik, Katharina Dröge, den Zeitungen. "Wenn auchAltmaier sich den Fragen der Opposition verweigert, werden wirnächste Schritte gehen." Bereits am 31. Januar hatte sich derWirtschaftsausschuss damit befasst. Die da noch geschäftsführendeWirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte aber beim Aufrufdes Tagesordnungspunktes Air Berlin rasch den Raum verlassen, ohneStellung zu beziehen.Dröge macht der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Insolvenzvon Air Berlin im August 2017 schwere Vorwürfe. Aus ihrer Sicht war"das Ganze ein abgekartetes Spiel mit politischer Einflussnahme",sagt sie. Die Übernahme sei langfristig von der Lufthansa geplantworden - und "die Bundesregierung hat aus meiner Sicht dabeimitgespielt". Auch der Überbrückungskredit der Regierung von 150Millionen Euro an Air Berlin soll im Wirtschaftsausschuss hinterfragtwerden. Dröge hat mit Verweis auf das InformationsfreiheitsgesetzEinsicht in das Gutachten der WirtschaftsprüfungsfirmaPricewaterhouseCoopers (PWC) zu der Bürgschaft verlangt - es sei ihrverweigert worden mit der Begründung, dass "schützenswerte Interessenvon Dritten betroffen" seien. Dabei habe eine insolvente Gesellschaftkeine schützenswerten Interessen mehr. "Das zeigt mir, dass sie dawirklich etwas zu verbergen haben", betont die Grüne. Gegebenenfallswerde ihre Partei gerichtlich gegen die Verweigerung vorgehen.Dass die Regierung das Gutachten nicht herausgebe, könnte damit zutun haben, dass Air Berlin die 150 Millionen Euro nicht wert gewesensei, vermutet die Grünen-Abgeordnete. "So hat die Bürgschaft nur dazugedient, der Lufthansa Zeit zu verschaffen."Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell