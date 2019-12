Stuttgarter Zeitung: Gespalten, aber nicht gemäßigt / Die AfD schwört dem Extremismus ab. Wo der anfängt, lässt sie aber offen.

Stuttgart (ots) - Alexander Gauland hat seine Leute zum Abschied zur Mäßigunggemahnt. Bei dieser Gelegenheit müsste der Parteimitgründer vor seiner eigenenBilanz erschrocken sein. Denn die weist in die entgegengesetzte Richtung. DieAfD hat sich kontinuierlich radikalisiert - in Sprache, Positionen, Personen.Und Hinweise darauf, dass die neue Spitze die Partei in eine andere Richtungführen wird, gibt es zurzeit nicht. Zwar hat der Baden-Württemberger Meuthengesagt, er werde für eine rechtsextreme Partei nicht zur Verfügung stehen. SeinGeheimnis aber bleibt, wo für ihn Extremismus anfängt - und was er mit dem Teilder Partei plant, der sich radikalisiert hat und weiter radikalisiert. Dabeilässt sich die Ausrichtung nicht mehr daran ablesen, ob jemand nun ein Mitglieddes national-sozialen Flügels ist oder nicht. Extremes Gedankengut unddrastische, gewaltvolle Sprache sind nicht mehr auf Gruppierungen begrenzt. DerNeue an der Spitze, Tino Chrupalla aus Sachsen, rief seine Partei zu "Vernunft"und zur Abkehr von einer "drastischen Sprache" auf. Selbst scheute er sichnicht, "schwarze Listen" für Journalisten zu fordern und durchaus Vokabularaus dem extremistischen Spektrum zu nutzen. Der 44-Jährige ist dezidiert mit derUnterstützung des völkisch-nationalistischen Flügels gewählt worden, derGruppierung wird er sich also verpflichtet fühlen. Wie gespalten und wie radikaldie AfD aktuell ist, wurde bei den Wahlen der Vertreter der zweiten Reihesichtbar - und auch bei denen, die nicht gewählt wurden. Die Machtverhältnissein der AfD sind nicht entschieden.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/48503/4455481OTS: Stuttgarter ZeitungOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell