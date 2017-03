Stuttgarter Zeitung: Falsches Mittel Der Kampf gegen den IS verlangt neben Härte auch mehr Genauigkeit von den Verbündeten.

Stuttgart (ots) - Talal Selo, der Sprecher der SyrischenDemokratischen Kräfte, war unlängst voll des Lobes über den neuenUS-Präsidenten. Mit Donald Trump habe sich alles verbessert, im Kampfgegen den Terrorismus werde seine Oppositionsgruppe nun endlichrichtig unterstützt. Auch im Irak scheint der US-Kampf gegen denislamistischen Terror an Fahrt aufgenommen zu haben - mit einemkatastrophalen Ergebnis. Mehr als 300 getötete Zivilisten in Mossulallein in den letzten Tagen sind eine Bilanz des Schreckens. Trumphatte schon im Wahlkampf stets angekündigt, militärische Aktivitätennicht im Vorhinein in die Welt hinauszuposaunen. Zugeschlagen wirdschnell und hart. Da passt es ins Bild, wenn irakische Stellenbehaupten, seit Februar sei es deutlich leichter geworden, dasUS-Militär um Luftunterstützung zu bitten. Ob das stimmt, mussüberprüft und gegebenenfalls schnell geändert werden. Die USA dürfendie Terrororganisation Islamischer Staat nicht mit derenmenschenverachtenden Mitteln bekämpfen. Der IS sperrt Zivilisten ingroßer Zahl in Häuser und provoziert vom Dach aus Luftangriffe.Schnelle und harte Gegenschläge sind da fehl am Platze. Es wärevielmehr notwendig, die eigenen Angriffe sorgsamer abzuwägen alsbisher. Aktionen wie in Mossul brauchen Aufklärung und keinesfallsWiederholung.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell