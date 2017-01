Stuttgarter Zeitung: EU-Politiker fordern Aufsichtsgremium für Unternehmenskäufe

Stuttgart (ots) - Es ist sinnvoll, wenn sich die Europäer imHinblick auf die Kontrolle von Unternehmensübernahmen ausstaatsgelenkten Wirtschaftsordnungen wie etwa China und Russlandstrategisch besser aufstellen. Bei Unternehmenskäufen gilt gründlichzu prüfen, was die wirklichen Motive sind. Stecken womöglichBeweggründe dahinter, die für die militärische Sicherheit von unsallen eines Tages relevant werden könnten? Wie etwa beim geplantenVerkauf des Aachener Maschinenbauers Aixtron an den chinesischenInvestor Grand Chip. Dieser Deal wurde wegen Sicherheitsbedenkendurch die US-Behörde verhindert - konnte nur verhindert werden, weilder Übernahmekandidat eine Dependance in Kalifornien hat. Dieser Fallsollte Europa eine Lehre sein.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell