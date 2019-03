Stuttgarter Zeitung: Deutscher Gewerkschaftsbund fordert Verschärfung des Gesetzes zur Lohntransparenz

Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) - Vor dem nächsten bundesweiten "Equal Pay Day"am 18. März fordert die stellvertretende Vorsitzende desGewerkschaftsbundes (DGB), Elke Hannack, eine Verschärfung desEntgelttransparenzgesetzes, das in den Betrieben bisher praktischfolgenlos bleibt. "Das Gesetz hilft, ein Tabu zu brechen - mehrnicht", sagte sie der "Stuttgarter Zeitung" und den "StuttgarterNachrichten" (Samstagausgabe). Seitdem es existiert, werde vermehrtüber Gehälter gesprochen. "Für ein wirksames Gesetz fehlt jedoch anvielen Stellen die Verbindlichkeit - Arbeitgeber und Teile der Unionhaben diese erfolgreich verhindert." Die im Gesetz vorgeseheneEvaluation sollte daher für "deutliche Verbesserungen" genutztwerden.Eine Frau, die in einem Betrieb mit 199 oder weniger Beschäftigtenarbeitet, habe nach dem geltenden Gesetz keinen Auskunftsanspruch, sodie DGB-Vize. Allerdings arbeiteten zwei Drittel aller erwerbstätigenFrauen in kleinen und Kleinstbetrieben. "Das Gesetz muss auch fürkleinere Betriebe gelten", forderte Hannack. Auch sollte es dieUnternehmen verpflichten, ihre Entgeltpraxis zu überprüfen undBenachteiligungen zu beseitigen. "Zudem braucht es einVerbandsklagerecht, damit Betroffene ihr Recht nicht selbst einklagenmüssen."Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell