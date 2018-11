Stuttgart (ots) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bremst dieSPD in dem Bestreben, ein neues Verfahren zur Festsetzung desgesetzlichen Mindestlohns zu entwickeln. "Die regelmäßige Anpassungdes Mindestlohns muss weiterhin Aufgabe der Mindestlohnkommissionbleiben, das gebietet schon der Grundsatz der Tarifautonomie", sagteDGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell, der "Stuttgarter Zeitung" undden "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstagausgabe). "Der Mindestlohndarf keinesfalls zum Spielball politischer Mehrheitsentscheidungenwerden." Körzell gehört auf Gewerkschaftsseite derMindestlohnkommission an, die alle zwei Jahre die gesetzlicheLohnuntergrenze überprüft und der Bundesregierung entsprechendeAnhebungen empfiehlt.Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte Mitte vorigerWoche angekündigt, dass er bis 2020 ein neues Verfahren zurMindestlohn-Festsetzung entwerfen wolle. Ziel sei es, dieLohnuntergrenze in Richtung zwölf Euro zu entwickeln. Diese Markehatte zuvor auch SPD-Vize Olaf Scholz mehrfach genannt. VonArbeitgeberseite wurde bereits heftige Kritik geäußert.Heil verwies zur Begründung auf die im Jahr 2020 ohnehinvorgesehene Evaluation der bestehenden Gesetzesregelung. Körzellsagte dazu: "Um den Mindestlohn existenzsichernd zu gestalten, isteine einmalige Niveauanpassung durch den Gesetzgeber denkbar." Weilder DGB vor allem eine höhere Tarifbindung in Deutschland anstrebt,sprach sich Körzell aber auch dafür aus, "dass die Tarifverträgekünftig leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können".Auch die IG BAU ist für eine deutliche Anhebung derLohnuntergrenze: "Nach vier Jahren Erfahrung mit dem gesetzlichenMindestlohn gibt es keine negativen Auswirkungen auf denArbeitsmarkt", sagte der Vorsitzende Robert Feiger - ebenfallsMitglied der Mindestlohnkommission - den beiden Zeitungen. "Einedeutliche Steigerung des gesetzlichen Mindestlohns auf einenzweistelligen Stundenlohn verkraftet die Wirtschaft problemlos, unddie Betroffenen haben das verdient." Folglich "kann dieBundesregierung bei der Evaluation des Mindestlohngesetzes zu keinemanderen Ergebnis kommen."Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell