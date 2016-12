Stuttgarter Zeitung: Der Chef der Diakonie Katastrophenhilfe klagt die Politik an

Stuttgart (ots) - Der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe,Martin Kessler, übt angesichts der Flüchtlingskatastrophe in Syrienund dem Irak massive Kritik an der Politik. "Ich befürchte, dass wiruns sehenden Auges in den nächsten Genozid hinein bewegen", sagte erim Interview der "Stuttgarter Zeitung" und der "StuttgarterNachrichten" (Samstag). Er fühle sich sehr stark an den Balkanerinnert. "Denn wir erleben eine Reihe von Kesselschlachten in Aleppound Mossul - in Idlib wird Ähnliches folgen", so Kessler. 20 Jahrenach dem Massaker von Srebrenica habe die Politik es nicht vermocht,Instrumente zu schaffen, die so etwas verhindern.Die Sicherheitsarchitektur der Vereinten Nationen biete nurbegrenzte Möglichkeiten. Es mache ihn immer wieder wütend, hilfloszuschauen zu müssen. "Als humanitäre Hilfsorganisation sind wir einemSystem ausgeliefert, das offensichtlich nicht funktioniert." Etwa 60syrische Hilfsorganisationen haben unlängst ihre Aktivitäten ausProtest niedergelegt. "Dies ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit, dassihnen die Hände gebunden sind", sagte Kessler. "Und es ist einpolitisches Zeichen zu sagen: Wenn ihr euch nicht an denVerhandlungstisch setzt, stellen wir die humanitäre Hilfe ein."Aus der umkämpften IS-Hochburg Mossul werden bis zu einer MillionFlüchtlinge erwartet. "Das ist ein langsamer Fluss", sagte Kessler.70 000 Menschen seien schon in Camps untergebracht. "Ich befürchte,dass es bei einem weiteren Vordringen in IS-Bereiche mit den Menschenaus Mossul nicht so eine solidarische Bewegung des Westens geben wirdwie im Falle Aleppo." Die Spendenbereitschaft für syrischeFlüchtlinge sei in Deutschland "nicht so schlecht", betonte er. "DieSolidarität ist da durchaus zu erkennen."Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell