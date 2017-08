Stuttgarter Zeitung: Bewegte Berge Der Bergrutsch in der Schweiz zeigt, wie der Klimawandel die Risiken in den Alpen erhöht.

Stuttgart (ots) - Die Videos und Bilder von dem gewaltigenBergsturz in der Schweiz sind gleichermaßen beeindruckend undbedrückend. Mehrere Millionen Kubikmeter Geröll, Felsbrocken undSchlamm donnerten zu Tal und türmen sich nun viele Meter hoch auf. Obdie nach diesem Ereignis vermissten Bergwanderer in der gigantischenLawine ums Leben gekommen sind, ist nach wie vor ungewiss. DieEinwohner des betroffenen Ortes Bondo profitierten dagegen von einemunlängst installierten Warnsystem, das rechtzeitig für eineEvakuierung Alarm schlug. Seit Jahren weisen Experten darauf hin,dass solche Ereignisse in den Alpen zunehmen. Ein Zusammenhang mitdem Klimawandel liegt dabei auf der Hand: Ab einer Höhe von etwa 2400Metern war bisher der Boden dauerhaft gefroren. Doch je wärmer eswird, desto tiefer taut der bisherige Permafrostboden auf. Somitändert sich nicht nur der Zusammenhalt von Fels und Geröll, auch dasWasser sucht sich neue Wege. So gelangt vermehrt Schmelzwasser in denUntergrund, das den Fels auseinandertreibt, wenn es gefriert. DieFolgen können nicht ausbleiben: Die Gefahr von Bergstürzen undMurenabgängen wächst. Diese Vorgänge werden heute gut überwacht, unddie Menschen können so gewarnt werden. Das ändert aber nichts daran,dass das Risiko für Leib und Leben wächst.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell