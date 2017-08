Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Stuttgart (ots) - In der Abgaskrise macht die SPD BundeskanzlerinAngela Merkel (CDU) persönlich für den massiven Vertrauensverlust derPolitik in der Bevölkerung verantwortlich. "Der ARD-Deutschlandtrendzeigt, dass die Menschen langsam, aber sicher die ständigeAussitzerei von Merkel satthaben", sagte die baden-württembergischeSPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier der Stuttgarter Zeitung und denStuttgarter Nachrichten (Freitagausgabe)."Die CDU-Vorsitzende drückt sich vor klaren Aussagen - ganz imGegensatz zu Martin Schulz." Gerade das erwartbare Wegducken derKanzlerin in der Dieselaffäre sei eine Enttäuschung. Zurecht werdevon der Politik erwartet zu handeln. Bei einem länderübergreifendenMobilitätsgipfel der SPD-Südschiene am 6. September in Stuttgart"versuchen wir zu klären, welche Richtung die SPD im Umgang mit derAutoindustrie einschlagen wird".Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell