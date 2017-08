Stuttgarter Zeitung: zu Asylverfahren in Afrika

Stuttgart (ots) - Zwar ist es richtig, Wege zu suchen, denFlüchtlingen Todesfahrten übers Mittelmeer zu ersparen. In Tschad,Niger und vor allem in Libyen ist die Lage aber nicht ansatzweise sostabil, dass faire Verfahren garantiert werden könnten. Es istaußerdem völlig unklar, wie es den Flüchtlingen ermöglicht werdensoll, Entscheidungen der europäischen Instanzen - wer übernimmtdiese Aufgabe eigentlich? - von einem Gericht prüfen zu lassen. Vorallem ist offen, wie die Asylberechtigten in Europa verteilt werden.Erst wenn die Bereitschaft erkennbar ist, in diesen elementarenFragen der Rechtsstaatlichkeit sauber zu arbeiten, bleibt die EU alsWertegemeinschaft glaubwürdig. Andernfalls bedeutet die Einigungnichts anderes als die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell