Stuttgarter Zeitung: Arbeitgeber Baden-Württemberg gegen Transformations-Kurzarbeitergeld

Stuttgart (ots) - Die Arbeitgeber Baden-Württemberg stellen sichgegen das vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) geforderteKurzarbeitergeld (KUG) zur Bewältigung des Strukturwandels. "Wirsehen in einem Transformations-KUG keine Antwort auf dieHerausforderungen der Zukunft", sagte deren HauptgeschäftsführerPeer-Michael Dick der "Stuttgarter Zeitung" und den "StuttgarterNachrichten" (Dienstagausgabe). "Es gaukelt eine Sicherheit vorVeränderungen vor, die aber oftmals nicht gegeben ist - vor allem,wenn es an der persönlichen Veränderungsbereitschaft der betroffenenBeschäftigten mangelt."Das Transformations-KUG ist eine Idee der IG Metall. Es soll beiErhalt des Arbeitsplatzes bis zu 36 Monate lang an Umschüler gezahltwerden - finanziert von der Bundesagentur für Arbeit, den Unternehmenund den Beschäftigten. Ziel der Gewerkschaften, so Dick, sei imPrinzip ein eigenständiger Anspruch aller Beschäftigten aufWeiterbildung und Höherqualifizierung. "Wenn diese Maßnahmen abernicht auf den Bedarf und die Erfordernisse der Betriebe ausgerichtetsind, richtet ein solcher Anspruch mehr Schaden als Nutzen an - undes ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Unternehmen dafür bezahlensollen."Der Hauptgeschäftsführer lobt zwar die Regelungen zur Kurzarbeitin den Jahren 2009/2010. Sie hätten geholfen, die Folgen einerkurzen, aber sehr heftigen konjunkturellen Krise abzufedern. "DerUnterschied ist: Bei strukturellen Veränderungen wie etwa bei denaktuellen Transformationsprozessen kehren wir nicht wieder in denAusgangszustand zurück wie bei einer vorübergehendenKonjunkturdelle."