Stuttgarter Zeitung: Alarmsignal für die Grünen

Stuttgart (ots) - Für die Grünen kommt es knüppeldick: erst dieKoalitionskrise in Stuttgart, dann die Pleite des Vorzeige-RealosDieter Salomon in Freiburg. Die Ökohauptstadt Deutschlands schicktihren grünen Oberbürgermeister in die Wüste. Was für eine Schmach!Salomon ist nicht irgendjemand. Er galt bisher alsReserve-Kretschmann: der potenzielle Nachfolger desMinisterpräsidenten. Es mag ja sein, dass Salomon als südbadischerProvinzkönig mit der Zeit die Bodenhaftung verlor. Aber das Desasterausschließlich mit dem herben Charme des Amtsinhabers zu erklären,greift dann doch zu kurz. Es scheint so, als ob die Transformationder Grünen in eine CDU mit Faible für den Insektenschutz ihre Grenzenerreicht hat.