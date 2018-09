Stuttgarter Zeitung: Abstimmung/Die Vertrauensfrage würde klare Verhältnisse in der Koalition schaffen.

Stuttgart (ots) - Eine überstandene Vertrauensfrage böte Merkeldeshalb zumindest die Chance, ein Signal der Kampfbereitschaft zusenden. Ein solches Votum würde dokumentieren, dass ihre Koalitionnoch in der Lage ist, gemeinsam in eine Richtung zu marschieren. Dennwäre sie es nicht, müsste es umgehend Neuwahlen geben. So aber setztsich Merkel dem Verdacht der Konkursverschleppung aus. Denn wer kannschon mit Gewissheit sagen, dass Merkel noch auf Dauer politisch miteiner eigenen Mehrheit zahlungsfähig ist?Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell