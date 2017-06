Stuttgarter Zeitung: zu Abschiebungen nach Afghanistan

Stuttgart (ots) - Immer schneller dreht sich in Afghanistan dieGewaltspirale. Ein Symbol der Misere ist die beschädigte deutscheBotschaft. Es war deshalb höchste Zeit, dass Kanzlerin Angela Merkelumgeschwenkt ist, um eine Neubewertung der Sicherheitslage zuermöglichen. Bis diese vorliegt, sieht die Regierung vonAbschiebungen an den Hindukusch ab. Mit dem Kurswechsel versuchtMerkel zunächst, sich ein heißes Eisen im Wahlkampf vom Hals zuhalten - und sie lässt alle Unionspolitiker schlecht aussehen, dievon sicheren Gebieten sprechen, in die eine Abschiebung möglich sei.De facto gibt es diese Regionen nicht. Vielleicht kehrt nun mehrEhrlichkeit in die Debatte ein - sicher ist aber auch das nicht.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell