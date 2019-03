Stuttgarter Richter entscheiden über weiteres Diesel-Musterverfahren

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

STUTTGART (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Dieselskandals bei VW entscheidet das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch (9.00 Uhr) über ein mögliches zweites Musterverfahren für Kapitalanleger.



Es geht um die Frage, ob die zahlreichen Klagen von Aktionären der VW-Dachgesellschaft Porsche SE in einem eigenen Prozess verhandelt werden müssen - und nicht in dem Musterverfahren gegen Volkswagen in Braunschweig, das seit vergangenem September läuft. Die Kläger sind der Ansicht, dass die Porsche SE sie zu spät über die finanziellen Folgen des Dieselskandals informiert hat. Das Unternehmen, das die Mehrheit an VW hält, weist diesen Vorwurf zurück (Az. 20 Kap 2/17).

Das OLG hatte sich vergangenes Jahr in einem Hinweisbeschluss zunächst recht eindeutig in Richtung Braunschweig und gegen ein zweites Verfahren positioniert - damals aber noch unter einer anderen Vorsitzenden des zuständigen Senats. Bei einem Verhandlungstermin Anfang Februar positionierten sich die Richter dann nicht so eindeutig. Auch der neue Vorsitzende verwies aber auf eine gewisse Schnittmenge beim Sachverhalt und darauf, dass bei zwei getrennten Verfahren Beweise doppelt erhoben werden müssten./eni/DP/stw