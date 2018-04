Stuttgarter OB Kuhn will Fahrverbote vermeiden - Bund soll sich mehr engagieren

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) erwartet von der Bundesregierung und der Autoindustrie mehr Engagement, um Fahrverbote in den Städten abzuwenden.



"Ich will für die Stadt Stuttgart Verbote vermeiden", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). Das gehe aber nur, wenn sich alle anstrengten. Die Bundesregierung dürfe die Städte nicht länger im Stich lassen. Von der versprochenen Milliarde Euro im Kampf für saubere Luft in den Städten sei noch kein Geld geflossen. Auch die Autoindustrie müsse mehr tun. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts drohen in Stuttgart Fahrverbote für ältere Dieselautos zur Luftreinhaltung vom Jahr 2019 an./bg/DP/stw