Stuttgarter Nachrichten: zur Verhaftung der Kapitänin der Sea Watch 3

Stuttgart (ots) - Die Empörungswelle über die Verhaftung der"Sea-Watch"-Kapitänin Carola Rackete schlägt hoch. Die Empörungsollte sich aber nicht gegen ihre Verhaftung, nicht gegen einenfreudig polternden Matteo Salvini richten, dem damit nur noch mehrZulauf garantiert wird. Sie sollte die Mächtigen Europas treffen,deren Kritik an der Festnahme Racketes an Verlogenheit nicht mehr zuüberbieten ist. Anstatt bei jedem Rettungsschiff neu über dieVerteilung einer Handvoll Migranten zu verhandeln, gehört endlicheine echte Lösung her. Legale Wege für Asylsuchende nach Europawürden sowohl den Schleppern als auch den Seenotrettern undPolitikern wie Salvini den Wind aus den Segeln nehmen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell