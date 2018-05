Stuttgarter Nachrichten: zur Gedenkfeier wegen des Solinger Brandanschlags vor 25 Jahren

Stuttgart (ots) - Ausgerechnet am Tag der SolingerGedenkveranstaltungen muss der Bundesinnenminister einemSonderausschuss des Parlaments Rede und Antwort stehen, der Licht indie Affäre um manipulierte Asylbescheide bringen soll, während derfrühere Bamf-Chef die Überforderung der Behörde und Fehlereinräumt. In Göppingen setzt sich ein abgelehnter Asylbewerber inBrand. In Dresden sucht die Polizei Zeugen eines Angriffs auf eineAsylunterkunft, in Leipzig wird ein Bus mit AfD-Anhängern vonVermummten attackiert. Und in Solingen will man glauben machen,dass man trotzdem Lehren gezogen hat - auf festemIntegrationsfundament. Mag sein, dass das sogar stimmt. Und doch:Im Rückblick auf ein Vierteljahrhundert ist die Bilanz für alleBeteiligten zu mager.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell