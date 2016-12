Stuttgarter Nachrichten: zur Frage Gabriel oder Schulz

Stuttgart (ots) - Vieles deutet darauf hin, dass die SPD um SigmarGabriel nicht herumkommt. Dem SPD-Chef ist in den vergangenen Wocheneiniges gelungen. Seine Reihen - so gut das in der SPD möglich ist -scheinen geschlossen. Ein Verzicht auf die Kandidatur käme da einerpersönlichen wie politischen Kapitulation gleich, einem frühenEingeständnis der Aussichtslosigkeit. Schulz seinerseits wird erkannthaben, dass er noch nicht stark genug ist, um Gabrielherauszufordern - und zudem seine Position zu schwach wäre, sollte erbei einem Gabriel-Rückzug nur als zweite Wahl ins Rennen gehen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell