Stuttgarter Nachrichten: zur Etatdebatte im Bundestag

Stuttgart (ots) - Diese große Koalition hat in der erstenGeneraldebatte nach Amtsantritt bewiesen, dass sie von Misstrauendurchdrungen ist. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat der Unionderart die Leviten gelesen, dass man meinen konnte, die SPD seigrößte Oppositionspartei. Mag Kritik an der polternden CSU berechtigtund die Warnung vor einer Blockade beim Rückkehrrecht von Teilzeitin Vollzeit nachvollziehbar sein, so sollte Nahles doch beiForderungen nach weiteren Milliarden für die Bundeswehr die Wortesorgsam wägen. Denn auch die SPD sollte Sympathie haben fürFlugzeuge, die fliegen, und Panzer, die fahren können.