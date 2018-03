Stuttgarter Nachrichten: zum Pflegenotstand in Deutschland

Stuttgart (ots) - Das Wohl der Patienten und Pflegebedürftigenbleibt häufig auf der Strecke - auch weil die Politik sich scheut,vernünftige Versorgungsstrukturen durchzusetzen. Der neueGesundheitsminister Jens Spahn wird viele Stellschrauben bewegenmüssen, damit die vergleichsweise teure medizinische und pflegerischeVersorgung endlich mehr als bestenfalls mittelmäßige Ergebnissebringt für die Patienten. Wie erfolgreich er aber am Ende sein wird,dürfte sich vor allem am Thema Pflegenotstand entscheiden. Es hatsich herumgesprochen, dass sich in Kliniken und Heimen viel zu wenigePflegekräfte um zu viele Menschen kümmern müssen. Es ist ein Skandal,wie unwürdig sie teils abgefertigt werden.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell