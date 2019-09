Stuttgarter Nachrichten: zum Kölner Vergiftungsfall

Stuttgart (ots) - So manchen Kunden mag jetzt ein mulmiges Gefühlbeschleichen, wenn er das nächste Mal eine Apotheke betritt, um eindort zubereitetes Mittel abzuholen. Doch nach allem, was man weiß,handelt es sich bei der tödlichen Vergiftung in Köln um einentragischen Einzelfall. Wo Menschen arbeiten, kann natürlich nie100-prozentige Sicherheit herrschen. So lässt sich nicht völligausschließen, dass bei aller Sorgfalt auch mal ein Stoff in einPräparat gerät, der dort nicht hineingehört. Aber das Risiko, dassArzneien, die in Apotheken meist nach individuellen Vorgabenzusammengemixt werden, eine tödliche Giftdosis enthalten, ist sehrklein.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell