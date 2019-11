Stuttgarter Nachrichten: zum Hartz-IV-Urteil:

Stuttgart (ots) - Mit der klaren Ansage, das Sanktionsregime gegenüber all denenzu reformieren, die in Sachen Hartz IV aus dem Raster fallen, haben die Richtereinen Stein ins Wasser geworfen, der Kreise zieht. Die politische Diskussion,die sich in den vergangenen Wochen und Monaten mehr um Grundrente undGrundeinkommen denn um die Kürzbarkeit des Existenzminimums dreht, wird eineweitere Volte schlagen. Und in Zeiten einer zerbröselnden Regierungskoalitionist klar, dass dabei nicht mit großer politischer Einigkeit zu rechnen ist. Esscheint, als hätten die Richter dies auf dem Schirm gehabt. Normalerweise gibtdas Gericht dem Gesetzgeber Zeit, um neue Paragrafen auszuformulieren. DiesesMal nicht.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell