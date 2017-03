Stuttgarter Nachrichten: zum Aus von Kevin Großkreutz beim VfB

Stuttgart (ots) - Taugt die total vermarktete Kunstfigur desBerufskickers in Zeiten der digitalen Komplettüberwachung überhauptnoch als Vorbild am Ball? Die Antwort: Nur wenn er lebt wie einKlosterschüler. Die Gesellschaft verroht, die Sitten verfallen, esgibt respektlose Spießgesellen, die sich einen Spaß daraus machen,Sportstars in ihrer Freizeit zu provozieren. Das Handy dokumentiertjede kleine Verfehlung, die sich in Sekunden über die sozialenMedien verbreitet. Das entschuldigt nichts, erklärt aber, dass eswenig Sinn ergibt, wenn die Moralisten heuchlerisch auf Großkreutzzeigen. Er ist mehr Opfer als Täter. Hilfreicher wäre es für dieFußball-Branche, die ethischen Maßstäbe endlich wieder ernst zunehmen, die sie Woche für Woche mit Füßen tritt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell