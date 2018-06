Stuttgarter Nachrichten: zum Asylstreit in der Union

Stuttgart (ots) - "Bavaria first" vor der Landtagswahl? "Germanyfirst"? Das ist ein Irrweg. Wenn Deutschland einseitig handelt,schafft das Probleme in Europa. Das war schon immer so, zuletzt 2015,weshalb Merkel diesen Fehler nicht wiederholen will. Für Europa stehtviel auf dem Spiel. Die CSU sollte sich an ihr Idol Franz JosefStrauß erinnern, der sich nicht nur mit derben Mitteln rechteParteienkonkurrenz à la AfD vom Leib hielt, sondern sich auch seinerVision vereinigter Staaten von Europa nicht schämte, denn ohne eineKurskorrektur nimmt nicht nur die ungeliebte Merkel Schaden.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell