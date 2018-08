Stuttgarter Nachrichten: zum 20-jährigen Jubiläum der Rechtschreibreform:

Stuttgart (ots) - Was gab es für Aufwallungen, als in Deutschlandvor einem guten Vierteljahrhundert begonnen wurde, die deutscheSchriftsprache zu reformieren. Doch bei allem Detailgemeckere: DieAufräumarbeiten haben einiges klarer gemacht, um das mit Dynamitbeladene Wort Logik im Zusammenhang von Sprache und Schrift zuvermeiden - mag man auch streiten, ob es unter optischenGesichtspunkten schön ist, mit sogenannten Drillingen zu tun zuhaben, wie bei der viel bemühten Schifffahrt. Klar, die Schifffahrtist beliebt, aber heute eher als Kreuzfahrt. Auch die Stalllaternewerden Autofahrer selten benutzen. Erfreulich, dass es seit 20 Jahren"Gruß und Kuss" heißt - eine maßvolle Entscheidung. Man lese nurSchweizer Zeitungen. Das Land war so neutral, dass es das Eszett seitMitte des 20. Jahrhunderts peu à peu abgeschafft hat und man nunimmer wieder stutzt bei Sätzen wie: Bei diesem Mass an Einwanderernwird dem Alpenländler unwohl. KrassPressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell