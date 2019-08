Stuttgarter Nachrichten: zu härteren Strafen für Verkehrssünder

Stuttgart (ots) - In der kriminologischen Wissenschaft gibt eseinen Konsens darüber, dass höhere Strafen nicht der Weisheit letzterSchluss sind. Ob ein Bankraub fünf oder acht Jahre Haft einbringen,das hält letztlich niemanden von der Tat ab. Bei Bußgeldern imStraßenverkehr ist das völlig anders. Man muss nur in RichtungSchweiz fahren, um das zu beobachten. Da ist auf der deutschen Seiteder Autobahn manch ein Bleifuß unterwegs, der nach dem Schlagbaumschnell brav wird. Das hat seinen Grund. 17 Kilometer pro Stunde mehrals erlaubt kosten vor Schaffhausen 30 Euro. Danach etwa dassiebenfache, 240 Franken - also 220 Euro. Der disziplinierende Effektgilt bei schnellem Fahren wie bei falschem Parken oder demBlockieren der Rettungsgasse. Es spricht nichts dagegen, dieTatbestände stärker zu sanktionieren, deren Verwirklichung es mitsich bringt, andere massiv zu gefährden.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell