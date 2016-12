Stuttgarter Nachrichten: Weihnachten/Attentäter/Angst/Gauck

Stuttgart (ots) - Gauck bittet die Bundesbürger angesichts desTerrors in der Welt um mehr Vertrauen in Staat und Gesellschaft. Aberauch das Staatsoberhaupt weiß nur zu gut: Staat und Politik müssensich Vertrauen verdienen, jedes Mal neu, immer wieder von vorn. Derverhinderte Anschlag auf ein riesiges Einkaufszentrum am Niederrheinmacht bedrückend deutlich, was Gauck meint, wenn er sagt: Friede aufErden will erst noch werden. Gerade deshalb ist es richtig undwichtig, den Terror mit Zorn, Härte und einem klaren Kurs zubekämpfen: Damit die Gewalt nicht das letzte Wort hat. DerEKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm trifft die Stimmung imLand vielleicht am besten, wenn er sagt: In diesem Jahr feiern dieChristen Weihnachten mit trotziger Zuversicht.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell