Stuttgarter Nachrichten: zu Urlaubsland Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) - Dass Baden-Württemberg bei den Gästezahlenstetig zulegt, wundert nicht. Der Südwesten hat viel zu bieten. DochUrlauber erwarten heute mehr als eine schöne Gegend und gutes Essen.Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren imSüdwesten - und bietet Wachstumschancen. Gut 400 000 Menschenleben von ihm, fast doppelt so viele wie von der Autoindustrie. DerBranche dürfen nicht die Ideen ausgehen, auch angesichts eineranspruchsvoller und älter werdenden Klientel. Nachhaltigkeit,Digitalisierung und Klimafreundlichkeit sind die Stichwörter. Sokann man Gäste belohnen, die per Bahn anreisen, kostenlosenNahverkehr anbieten oder in Hotels und Gaststätten auf Ökostrom undregionale Produkte setzen.