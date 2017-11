Stuttgarter Nachrichten: Stuttgart 21

Stuttgart (ots) - Ob das Land, die Stadt Stuttgart oder die100-Prozent-Bundestochter Bahn die Mehrkosten stemmen muss - am Endezahlt immer der Steuerzahler. Wieder zeigt sich: In Deutschland machtsich eine erschreckende Unfähigkeit breit, die Finanzplanung fürGroßprojekte öffentlicher Träger hinzubekommen. Wer aus demZahlenfiasko und der Tatsache, dass das Projekt noch später fertigwerden soll, das Urteil ableitet, Stuttgart-Ulm an sich seigrundfalsch, der ignoriert: Wegen der Überalterung derBahn-Infrastruktur gerade in Stuttgart gibt es einen nichtwegzudiskutierenden Bedarf für einen großen neuen Wurf. Bitter aber,dass der sich finanziell zu einer Art Fass ohne Boden entwickelt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell