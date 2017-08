Stuttgarter Nachrichten: Schulz' Ruf nach einer E-Auto-Quote

Stuttgart (ots) - Der SPD-Herausforderer Martin Schulz forderteine Quote für Elektroautos. Das mag in Planwirtschaften wie Chinaeine Lösung sein, für die Marktwirtschaft taugt sie aber nicht.Dass die Autofahrer bislang nur in geringem Umfang bei E-Autoszugreifen, liegt auch an den Produkten - mit hohen Preisen undgeringen Reichweiten. Wenn die Verbraucher noch zögern, wird auchein staatliches Zwangsinstrument nichts ausrichten. Zudem stelltsich die Frage: Soll die Autoindustrie sanktioniert werden, wenn dieKunden zu wenige E-Autos bestellen? Dahinter steckt eine seltsameIdee von staatlicher Lenkung.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell