Stuttgarter Nachrichten: Schlecker-Urteil

Stuttgart (ots) - Dass Anton Schlecker nach der Milliardenpleiteein freier Mann bleibt, dürfte das Gerechtigkeitsgefühl vielerMenschen deshalb arg strapazieren. Dass Schleckers Unternehmen zueiner Zeit immer tiefer in die roten Zahlen geriet, zu derKonkurrenten wie dm und Rossmann blühten, mag für einen Unternehmersträflich sein, strafbar ist es nicht. Strafbar sind aber die vielenGeschäfte im Vorfeld der Pleite, mit denen erkennbar ein Zielverfolgt wurde: Beizeiten Geld beiseite zu schaffen oder zuverbrauchen, damit es im Fall der absehbaren Pleite nicht an dieGläubiger - Lieferanten und nicht zuletzt die eigenen Mitarbeiter -gezahlt werden muss, denen es zusteht. Schlecker hat während desProzesses nie Anzeichen von Einsicht oder gar Reue gezeigt. Auch dieZahlung von weiteren vier Millionen Euro zur Wiedergutmachung desSchadens, zu der sich seine Angehörigen kurz vor Prozessendeentschlossen, zeugt nicht von Einsicht, sondern eher von dem Versuch,sich in letzter Minute die Freiheit zu erkaufen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell