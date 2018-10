Stuttgarter Nachrichten: zu Merkels Verzicht auf CDU-Vorsitz

Stuttgart (ots) - Sie ist und bleibt eine politische Füchsin.Angela Merkel hat mit ihrer Ankündigung, als CDU-Chefin das Feld zuräumen, die mutmaßlich allerletzte Gelegenheit genutzt, sichzumindest die Chance auf einen selbst bestimmten Abgang zu wahren.Gleich nach der Landtagswahl in Hessen, an deren Ende ein weiteresniederschmetterndes CDU-Ergebnis steht. Merkels Versicherung, ihreEntscheidung für diesen überfälligen Schritt sei viel früher gefallen- geschenkt. Da will sie halt die Deutungshoheit wahren. Entscheidendist ihre Ein- und Weitsicht, dass sie sich vom Negativtrend nichtmehr löst. Spannend wird, wie die CDU ihren neuen Spielraum nutzt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell