Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur voraussichtlichen Ablösung von Maaßen

Stuttgart (ots) - "Hans-Georg Maaßen bleibt auf seiner Linie, erhat nachgelegt und im Amt weiter provoziert. Was danach aussieht,dass es ihn eher in die Politik als in die neue Aufgabe zieht. Dummfür Seehofer: Jetzt holt ihn seine Anmaßung ein. Der Fall Maaßen istzum Fall Seehofer geworden. Dem scheidenden Verfassungsschutzchefsteht der Weg in die Politik weit offen. Dem Innenminister der Wegaus der Politik hinaus in den Ruhestand offener denn je.