Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur linken Sammlungsbewegung

Stuttgart (ots) - Es mag in den Chemnitzer Tagen konsensfähigklingen, wenn Dreßler und andere Linksbewegte den Kampf gegen die AfDfür die entscheidende Aufgabe der Sammlungsbewegung ausgeben.Schließlich hat die Linkspartei vor allem im Osten, wo sie von denRechten klar vom zweiten Platz hinter der CDU verdrängt worden ist,im parteipolitisch wenig gefestigten Protestwählermilieu erheblicheProbleme. Gut 400 000 Linke-Wähler waren bei der letztenBundestagswahl zur AfD gewandert. Was vermuten lässt: Die eigentlicheZielgruppe der linken Sammlungsbewegung sind die Rechten. Zwar stehtWagenknecht weiter für die klassischen Positionen der Linken, dieauch in Teilen der SPD und in grünen Kreisen auf Unterstützungstößt: gegen Niedriglohn, Leiharbeit und befristete Stellen, gegenRüstungsexporte, Auslandseinsätze der Bundeswehr und für höhereRenten. Entscheidend aber ist ihr Umgang mit der Flüchtlingsfrage,die Wagenknecht ganz weit ins AfD-Milieu führt, ihr undifferenzierterBrandbrief gegen die "allgemeine Moral einer grenzenlosenWillkommenskultur".