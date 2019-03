Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur deutschen Politik in Europa

Finanztrends Video zu



mehr >

Stuttgart (ots) - Man wünschte, dass sich die deutsche Politikstärker an der Richtungsdebatte beteiligt und nicht auf dasAusformulieren von Europawahlprogrammen oder Austarieren derVorschläge anderer EU-Akteure beschränkt. Zwar gibt es gutehistorische Gründe dafür, dass Deutschland nicht die Tonlage inEuropa vorgeben will - als eigene Stimme vernehmbar zu sein wäredennoch wichtig. Auch der Bundesrepublik täte eine Debatte übereuropäische Reformansätze gut. Ein langweiliger Wahlkampf mit vagenEuropabekenntnissen ist nicht mehr zeitgemäß und wird die Bürgerkaum an die Wahlurnen locken. Vom französischen StaatspräsidentenEmmanuel Macron kann die deutsche Politik mindestens in punctoEuropamarketing noch viel lernen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell