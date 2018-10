Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur deutschen Außenpolitik

Stuttgart (ots) - Das geht nun schon bald seit eineinhalb Jahrenso: Wahlkampf, Bundestagswahl, quälend lange Regierungsbildung undseither eine Koalitionskrise an der anderen. Was sich in der BerlinerPolitik abspielt ist Ausdruck eines tiefen Risses, der durch dieGesellschaft geht, und einer großen Ratlosigkeit darüber, wie erwieder gekittet werden kann. Die einen versuchen es mit dem nächstenAppell, man möge doch bitte ruhig zur Sacharbeit zurückkehren, um dierealen Schwierigkeiten des Landes zu lösen. Die anderen setzendarauf, lieber früher als später die Bundeskanzlerin abzusägen - inder irrigen Annahme, dass damit quasi über Nacht alle Problemeverschwänden. Fakt ist, dass die Bundesrepublik fast nur noch mitsich selbst beschäftigt ist. Und ein Ende dieser andauerndenNabelschau scheint nicht in Sicht.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell