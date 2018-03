Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur deutschen Ablehnung von Auslieferungen an die Türkei

Stuttgart (ots) - Ankara ist Weltmeister darin, politischmissliebige Staatsbürger wegen des Verdachts des Terrorismus suchenzu lassen. Deutschland lehnt dies beharrlich ab, und das ist richtigso. Die Türkei entwickelt sich zunehmend in eine Richtung, die nichtmit der Europäischen Menschenrechtskonvention in Einklang zu bringenist. Griechenland, Spanien und Tschechien haben daher unlängstAuslieferungen von Menschen abgelehnt, die eher aus politischen dennaus kriminalistischen Motiven gesucht werden. Diesen Kurs gilt esbeizubehalten und zu verstärken. So richtig es ist, dem Regimekeine Menschen zuzuführen, so richtig wäre es auch, weitereVerkäufe von Waffen zu unterbinden.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell