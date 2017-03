Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Wahl im Saarland

Stuttgart (ots) - Sowohl in ihrem Wahlverhalten als auch in ihremEngagement in der Öffentlichkeit scheinen die Bürger zunehmend zurNormalität zurückzuwollen. Tausende demonstrieren in unseren Städtenfür Europa - das früher beliebte EU-Bashing ist verpönt, seitspürbar ist, wie zerbrechlich doch die Europäische Union im Alter von60 geworden ist. Zurück zum landespolitischen Erfolg derCDU-Ministerpräsidentin an der Saar: Sie hat ihren Amtsbonus perfektausspielen können, sie hat in einer Lage, in der die Menschen sichin ihrem Umfeld im Prinzip wohlfühlen und keine drastischeVeränderung wünschen, ihre Weiter-so-Politik gut verkauft. Amtsbonusschlägt Schulz-Effekt, so wurde nach der Wahl getitelt. Die nächstenLandtagswahlen finden im Mai in Schleswig-Holstein undNordrhein-Westfalen statt, wo die SPD die Regierungskoalitionenanführt. Dann könnte es heißen: Amtsbonus beflügelt denSchulz-Effekt - zugunsten der SPD.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell