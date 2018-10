Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Vergabe des Friedensnobelpreises

Stuttgart (ots) - Vergewaltigung als Kriegswaffe hinterlässttraumatisierte Frauen, verstörte Kinder und hilflose Väter undEhemänner. Es ist ein verstörendes Phänomen, das keine kulturellenGrenzen kennt. Es ist in Afrika ebenso zu beobachten wie im Irak. Undda sexuelle Gewalt in vielen Gesellschaften als Tabuthema gilt,dringt davon kaum etwas an die Öffentlichkeit. Dabei könnteAufklärung in kaum einem Bereich so rettend und heilsam sein. Denin Scham und Stille leidenden Frauen haben Nadia Murad und DenisMukwege eine öffentliche Stimme gegeben - und werden es dank ihrerAuszeichnung künftig noch viel besser tun können.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell