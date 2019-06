Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Verabschiedung des VfB-Kapitän Gentner

Stuttgart (ots) - Der VfB hat entschieden, den Vertrag mit seinemKapitän Christian Gentner nicht mehr zu verlängern. EineEntscheidung, die vor allem deshalb bitter ist, weil man Gentnereinen anderen Abschied gewünscht hätte. Nicht mit dem Abstieg. DerSpielführer wollte bleiben, der Club wollte etwas anderes. Wasabsolut verständlich ist. Gentner stellte sich sogar nach schlimmenSchicksalsschlägen in den Dienst des Vereins. Andererseits ist ereben auch ein Gesicht der Stuttgarter Dauerkrise in den neun Jahrenseit seiner Rückkehr aus Wolfsburg. Immer wieder der Kampf gegen denAbstieg, immer wieder Trainerwechsel, zweimal der Abstieg, nurzwischendurch die positiven Seiten wie der Aufstieg - und mehr undmehr Zweifel an der sportlichen Zukunftsfähigkeit des bald34-Jährigen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell