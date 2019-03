Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Urheberrechtsreform

Finanztrends Video zu



Die Urheberrechtsreform zielt im Kern darauf ab,dass Plattformen wie Youtube, Google oder Facebook gezwungen seinwerden, mit Verlagen oder Musikkonzernen über die Rechte von derenInhalten zu verhandeln - was konkret heißt: Geld dafür zu zahlen. Werjetzt "Rettet das Netz!" ruft, der geht von einem idealisierten Bilddes Internets aus, das hierarchiefrei funktioniert, in dem jederEinzelne eine Freiheit des Handelns genießt, die es so in einer"analogen" Welt nicht gibt. Es ist höchste Zeit, das Urheberrecht andie Realität des Jahres 2019 anzupassen, sich zu überlegen, wer derGesellschaft mit seinen Leistungen nützlich ist - und wer nur alsTrittbrettfahrer davon profitiert. Sollten die teils absichtsvollgesäten Zweifel eine Lösung auf europäischer Ebene verhindern, würdendavon die Falschen profitieren.