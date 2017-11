Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur UN-Militärunion:

Stuttgart (ots) - Umgesetzt wie beschlossen, würde diesesAbkommen Europa stärken. Nur, bisher sind selbst kleinsteFortschritte in der gemeinsamen Sicherheitspolitik über die Maßenschwergefallen. Was die EU will, hat sie schon vor 19 Jahrenpräzisiert. Auch deshalb gilt es, die Kirche im Dorf zu lassen. Werdarüber schwadroniert, jetzt sei der Weg zur europäischen Armeeeingeschlagen, weckt falsche Erwartungen, weil dieses Zielunerreichbar ist und weil es auch politisch das falsche wäre, da esdie ungleich stärkere Nato schon gibt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell