Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Syrien-Konferenz

Stuttgart (ots) - Die Türkei, Russland und der Iran wollen alsOrdnungsmächte im Bürgerkriegsland Syrien auftreten, können ihreDifferenzen aber nicht beilegen. Das hat vor allem einen Grund: AlleAkteure sehen auch nach sieben Jahren Krieg Chancen, ihre Zielebesser auf dem Schlachtfeld zu erreichen als am Verhandlungstisch.Die türkische Intervention im Norden Syriens ist ein Beispieldafür. Der Iran fordert die Übergabe der von der Türkei erobertennordsyrischen Region Afrin an die Regierung in Damaskus - doch Ankaradenkt nicht daran. Politische Bemühungen um ein Ende der Kämpfehaben angesichts dieser Lage keine ChancePressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell