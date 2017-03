Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Stallpflicht für Geflügel

Stuttgart (ots) - Die Zwölf-Wochen-Frist, in der trotzStallpflicht die Eier weiter als teure Freilandeier verkauft werdenkönnen, startete von vorn. Gut möglich, dass ein Verbraucher inBaden-Württemberg eines Tages ein Freilandei isst, dessen Huhn 16bis 22 Wochen im Stall gesessen hat - abzüglich des einen Tages Pauseim Freien. Mit Verlaub, das ist Verbrauchertäuschung. Man habe denHühnern einen Tag im Freien zum Durchatmen gönnen wollen, heißt es imAgrarministerium. Auch sei die Lage in Baden-Württemberg anders alsim schwer von der Vogelgrippe betroffenen Norden. Man habe eine neuerisikobewertete und regionale Anordnung getroffen. Am Kern desVorwurfs gehen alle diese Argumente vorbei. Hauk ist Minister fürLändlichen Raum und Verbraucherschutz. Letzteren hat er bei derkritisierten Stallpflichtpause vernachlässigt. Das darf sich nichtwiederholen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell